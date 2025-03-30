Талантливый музыкант и умелый организатор: скончался заслуженный работник культуры Юрий Ключников

Скончался известный воронежский музыкант и певец Юрий Ключников. Что стало причиной смерти заслуженного работника культуры России, пока не известно.

О случившемся сообщил глава администрации Новохоперского района Виктор Королев на своей странице во «ВКонтакте». Ключников был талантливым музыкантом. За этого его прозвали «хоперским соловьем».

Помимо успехов в творчестве, Юрий проявил себя как умелый организатор. Долгие годы известный житель области являлся руководителем ансамбля казачьей песни «Пристанской».

«Светлая память талантливому артисту, музыканту и педагогу», — написал Королев.

Ранее сообщалось о смерти заместителя главы администрации Архангельской области. Он поиграл несколько минут в хоккей, после чего упал на лед без сознания.