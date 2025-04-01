При падении машины с парковки в Москве погибла педагог академии Гнесиных Бойцова

При падении машины с парковки в Москве погибла педагог Российской академии музыки им. Гнесиных Наталия Бойцова. Ректорат учебного заведения сообщил, что скорбит вместе с семьей погибшей.

«Ректорат Российской академии музыки имени Гнесиных и администрация Музыкального училища имени Гнесиных с прискорбием сообщают, что 31 марта 2025 года в результате несчастного случая трагически погибла руководитель отдела музыкально-теоретических дисциплин, преподаватель Училища Бойцова Наталия Валентиновна», - говорится в сообщении учебного заведения.

Она была выпускницей училища Гнесиных. Затем поступила в консерваторию имени Чайковского. Работала преподавателем, позже руководила отделом «Теория музыки». В академии говорят, что Бойцова «была искренне предана профессии». Окружающие отмечали ее интеллигентность, скромность, высочайший профессионализм.

«Ею лично и под ее руководством были воспитаны поколения музыкантов, несущие традиции Гнесинской школы по всей стране и за ее пределами», - сказано в некрологе.

Напомним, 31 марта иномарка упала с паркинга в Москве. 68-летняя Бойцова погибла на месте.

Ранее сообщалось, что BMW упал с парковки в Краснодаре. Погибли три человека. Автотехническая экспертиза не дала ответ, упал ли автомобиль намеренно.