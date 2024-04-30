Ушел из жизни южноафриканский экс-чемпион мира по боксу Дингаан Тобела

Скончался южноафриканский бывший чемпион мира по боксу по трем версиям Дингаан Тобела. Об этом сообщает ESPN.

Спортсмен умер в возрасте 57 лет. Причина смерти не раскрывается.

Напомним, Дингаан Тобела был чемпионом мира по трем престижным версиям. Южноафриканец выиграл титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе в 1990 году и титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в 1993-м. Затем Тобела поднялся во второй средний вес и сумел завоевать титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в 2000 году.

Тобела завершил профессиональную карьеру в 2006 году. Всего у него было 40 побед, 14 поражений и две ничьих на ринге.

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