THR: умерла звезда сериалов «Спасатели Малибу» и «Коломбо» Марла Адамс

Умерла звезда сериалов «Спасатели Малибу» и «Коломбо» Марла Адамс. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на зарубежное издание THR.

Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

Адамс родилась в 1938 году в Нью-Джерси. В 1960-х она дебютировала в кино. Актриса сыграла в таких проектах, как «Крутой Уокер», «Спасатели Малибу», «Коломбо», «Дерзкие и красивые», «Дни нашей жизни».

Адамс является лауреатом премии «Эмми», на ее счету — порядка шести десятков проектов.

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