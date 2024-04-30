Легенда школы-студии МХАТ Элеонора Маклакова умерла за неделю до 85-летия

Умерла народный художник России, легендарный преподаватель школы-студии МХАТ Элеонора Маклакова. 7 мая ей должно было исполниться 85 лет.

Смерть знаменитого костюмера подтвердили представители Школы-студии МХАТ в своем Telegram-канале.

«Школа-студия МХАТ скорбит. Мы приносим соболезнования родным и близким Элеоноры Маклаковой», - говорится в некрологе.

Причина, по которой костюмер ушла из жизни, не раскрывается. Также нет данных о том, когда состоится церемония прощания, и где будет похоронена Маклакова.

Как отметили в театре, Элеонора Петровна до последнего работала, сейчас третий курс художников-технологов делает по ее эскизам учебные работы.

В 1964 году она окончила постановочный факультет Школы-студии МХАТ. В 1982 году начала преподавать студентам, в 1989 году организовала отделение художников-технологов по своей программе и возглавила кафедру сценического костюма. В настоящее время факультет до сих пор работает по системе, созданной Маклаковой.

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