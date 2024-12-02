Ушел из жизни югославский режиссер Винчи Вог Анзловар, снявший «Цыганские глаза»

Скончался югославский словенский режиссер, сценарист, актер, музыкант Винчи Вог Анзловар. Об этом сообщает The Slovenia Times.

Кинематографист умер на 62-м году жизни. Последние годы Анзловар страдал от бокового амиотрофического склероза, который ему диагностировали в 2022-м.

Примечательно, что ранее режиссер анонсировал свое выступление на 17 декабря, уточнив, что оно станет для него последним.

Анзловар появился на свет в Любляне. Он работал в киноиндустрии с 1990-х. Самые известные проекты — американо-словенский боевик «Цыганские глаза», хоррор «Вампир из Горянцев» и популярная комедия «Бабушка едет на юг».

Кроме того, Винчи играл в собственной группе Markus 5.

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