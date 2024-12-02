Умер звезда «Дней нашей жизни» Уэйн Нортроп

Ушел из жизни американский актер Уэйн Нортроп. Об этом пишет издание Variety.

77-летний артист скончался в доме престарелых Фонда кино и телевидения в Вудленд-Хиллзе, Калифорния.

«Шесть лет назад Уэйну диагностировали раннюю стадию болезни Альцгеймера. Он сделал последний вздох на руках своей семьи», — сказано в заявлении супруги Нортропа.

Уэйн Нортроп исполнял роль детектива Романа Брейди в сериале «Дни нашей жизни» с 1981 по 1984 год, после чего вернулся в проект для работы с 1991 по 1994 год. В 2005 году артист вновь присоединился к актерскому составу мыльной оперы NBC в роли доктора Алекса Норта.

Кроме того, Уэйн играл Рекса Стэнтона в сериале ABC «Порт Чарльз» с 1997 по 1998 год и водителя Майкла Кулхейна в первом и седьмом сезонах «Династии».

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