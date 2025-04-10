Ушел из жизни воевавший в рядах ВСУ известный комик

Скончался участник юмористических шоу «Лига смеха», «Рассмеши комика» и команды «Стадион Диброва» украинский комик Александр Чечун. Об этом пишет украинское агентство УНИАН.

По информации источника, в 2022 году с момента начала СВО юморист вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Причины и обстоятельства гибели Чечуна в настоящий момент не раскрываются. Связь гибели артиста с участием в боевых действиях не подтверждалась.

Александр Чечун в прошлом принимал участие в таких проектах, как «Лига смеха», «Стадион Диброва» и «Рассмеши комика». Его коллегами выступали бывшие участники КВН Евгений Кошевой и Игорь Ласточкин. В «Лиге смеха» в качестве актера также выступал президент Украины Владимир Зеленский.

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