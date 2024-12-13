Ушел из жизни военный журналист Александр Шарковский

Ушел из жизни военный обозреватель, офицер запаса Александр Шарковский. Об этом пишет NEWS.ru.

По информации источника, журналист скончался в Сочи на 64-м году жизни. Незадолго до этого он был экстренно доставлен в больницу с подозрением на пневмонию.

Близкие Шарковского рассказали, что причиной смерти стала остановка сердца.

Александр Шарковский прошел службу в Вооруженных силах СССР в качестве офицера, затем работал альпинистом, инструктором и спасателем. Через некоторое время стал заниматься бизнес-проектами. Помимо политической и военной деятельности, он увлекался изобразительным искусством и художественной литературой. Владел английским и французским языками.

В последнее время журналист неоднократно давал комментарии касательно ситуации в Сирии и Курской области.

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