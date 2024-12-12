Ушел из жизни режиссер Владимир Стрелков, снявший «Аллегро с огнем» и «Подвиг Одессы»

Ушел из жизни режиссер и сценарист, член Союза кинематографистов России Владимир Стрелков. Об этом сообщает пресс-служба Союза.

Постановщик умер 12 декабря на 87-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Владимир Стрелков появился на свет в 1938 году. В 1964-м окончил режиссерский факультет ВГИКа, параллельно учебе работал режиссером на Нижне-Волжской и Казанской студиях кинохроники. С 1964 года Стрелков являлся режиссером Казанской киностудии, с 1972-го - ТО «Экран» ЦТ СССР. В период с 1978-го по 1985 гой выступал режиссером-постановщиком Одесской студии, «советского Голливуда».

Фильмография Стрелкова насчитывает свыше 40 фильмов и телепрограмм. В их числе картины «Аллегро с огнем, «Я, сын трудового народа» и «Подвиг Одессы».

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