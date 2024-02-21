Ушел из жизни военный блогер Андрей Морозов

Скончался военный блогер Андрей Морозов, известный под псевдонимом Мурз. Об этом в личном Telegram-канале сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

«Спи спокойно, Мурз», — написал Кофман.

Детали произошедшего не раскрываются. Канал Морозова насчитывает свыше 100 тысяч подписчиков. Блогер участвовал в боевых действия в Донбассе с 2014 года.

Ранее мы писали о смерти 76-летнего режиссера Владимира Макеранеца, снявшего «Семена Дежнева». Причиной смерти кинематографиста стал инсульт.

Также сообщалось, что принцесса-актриса из «Друзей» Ира фон Фюрстенберг умерла в 83 года.