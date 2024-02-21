Опубликовано 21 февраля 2024, 12:44
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Ушел из жизни военный блогер Андрей Морозов
Умер военный блогер Андрей Морозов, известный под псевдонимом Мурз.
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Скончался военный блогер Андрей Морозов, известный под псевдонимом Мурз. Об этом в личном Telegram-канале сообщил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
«Спи спокойно, Мурз», — написал Кофман.
Детали произошедшего не раскрываются. Канал Морозова насчитывает свыше 100 тысяч подписчиков. Блогер участвовал в боевых действия в Донбассе с 2014 года.
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