Умерла любимая женщина Валентино и Лагерфельда, актриса Ира фон Фюрстенберг

Умерла принцесса Вирджиния Каролина Тереза Панкратия Гальдина цу Фюрстенберг, наиболее известная как Ира фон Фюрстенберг, светская львица, актриса кино и ТВ, дизайнер и продюсер. Ее называли любимой женщиной дизайнеров Карла Лагерфельда и Валентино Гаравани.

Ира фон Фюрстенберг родилась в Риме в 1940 году в семье принца Тассило цу Фюстенберга и его первой жены.

В 1960-х она начала сниматься в таких фильмах как: «Бесподобный», «Тайна в золотых чулках», «Я убил Распутина», «Прожигательница жизни 70», «Пять кукол для августовской луны» Бавы, «Любовницы Дон Жуана», «Злые пальцы», «Друзья».

Принцесса была менеджером по связям с общественностью модельера Валентино. В 1970 вела музыкальный фестиваль в Сан-Ремо.

Была дважды в браке. Первым мужем актрисы стал принц Альфонсо Гогенлоэ-Лангенбургский, которому на момент свадьбы было 15 лет. Они развелись в 1960 году, в 1969 брак аннулировала церковь. У супругов родились двое детей, пишет IMBd.

В 1961 году Ира вышла замуж второй раз за Франсиско «малыша» Пиньятари, бразильского промышленника. В 1964 году они развелись в Лас-Вегасе. У пары не было детей.

Ира фон Фюрстенберг умерла в Риме 19 февраля. Ей было 83 года.

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