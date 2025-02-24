Ушел из жизни участник знаменитой поп-группы A&C Джерри Арлинг

Ушел из жизни солист известного голландского электронного дуэта A&C (Arling & Cameron) Джерри Арлинг. Об этом пишет портал 3voor12.

Музыкант скончался на 64-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти в настоящий момент не раскрываются.

Джерри Арлинг и Ричард Кэмерон основали A&C в начале 1990-х - на волне общей любви к сибуя-кэю. Их первый альбом увидел свет в 1999-м. Также дуэт активно записывал музыку для кино и видеоигр.

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