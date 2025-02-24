Опубликовано 24 февраля 2025, 10:511 мин.
Ушел из жизни участник знаменитой поп-группы A&C Джерри Арлинг
В возрасте 63 лет умер солист знаменитой поп-группы A&C Джерри Арлинг.
© Freepik
Ушел из жизни солист известного голландского электронного дуэта A&C (Arling & Cameron) Джерри Арлинг. Об этом пишет портал 3voor12.
Музыкант скончался на 64-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти в настоящий момент не раскрываются.
Джерри Арлинг и Ричард Кэмерон основали A&C в начале 1990-х - на волне общей любви к сибуя-кэю. Их первый альбом увидел свет в 1999-м. Также дуэт активно записывал музыку для кино и видеоигр.
Ранее мы писали, что умер 81-летний автор трека для «Ходячих мертвецов» Билл Фэй. Уточняется, что за месяц до смерти он начал работу над новым альбомом.
Также сообщалось, что в возрасте 78 лет умерла актриса из «Девичника в Вегасе» Линн Мари Стюарт. У артистки был диагностирован рак.