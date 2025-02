Умер 81-летний автор трека для «Ходячих мертвецов» Билл Фэй. Об этом сообщили представители его звукозаписывающего лейбла Dead Oceans в соцсети.

22 февраля ушел из жизни Билл Фэй. Что стало причиной смерти — не уточняется. Известно, что за месяц до смерти он начал работу над новым альбомом.

Умершего назвали мягким и мудрым человеком, чьи песни будут находить отклик у слушателей долгие годы.

Билл начал музыкальную карьеру в 1967 году. Музыкант был соавтором треков The Healing Day и Thank You Lord. Кроме того, его песня Be Not So Fearful звучит в сериале «Ходячие мертвецы».

