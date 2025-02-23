В возрасте 78 лет умерла актриса из «Девичника в Вегасе» Линн Мари Стюарт. Об этом сообщает Deadline.

Американская актриса Линн Мари Стюарт умерла 21 февраля после съемок ее нового фильма «Динк». Ей было 78 лет.

Директор актрисы подтвердил новости о смерти знаменитости и сообщил, что у Стюарт был диагностирован рак.

«Она была истощена, поэтому пошла к врачу. Они обнаружили у нее опухоль между печенью и желчным пузырем. Это был шок», — рассказал представитель артистки.

Линн Мари Стюарт за свою карьеру снялась в более, чем 150 фильмах и сериалах. Самыми известными работами актрисы являются роли в «Доме игрушек Пи-Ви», «Девичнике в Вегасе», «Двух девицах на мели», «В Филадельфии всегда солнечно». Также Стюарт озвучивала персонажа Харриет Купер в серии фильмов «Бэтмен».

Ранее мы писали о том, что в возрасте 62 лет умер известный в Камышине музыкант и фотограф Андрей Малахов.