Ушел из жизни участник группы Muscle Shoals Джуниор Лоу

Ушел из жизни американский музыкант, солист группы Muscle Shoals Альберт «Джуниор» Лоу. Об этом сообщает AL.

Артист скончался на 85-м году жизни. Причиной смерти Лоу стал инсульт.

Muscle Shoals Rhythm Section является культовым студийным проектом сессионных музыкантов, одним из самых популярных в США 1960-1980-х. За карьеру они сделали свыше 500 записей, включая 75 «золотых» и «платиновых» хитов.

Одна из самых важных сессий коллектива состоялась в 1967-м с Аретой Франклин. Также в числе их громких релизов - Mainstreet Боба Сигера в 1976-м и Kodachrome Пола Саймона в 1973-м.

Джуниор играл на бас-гитаре в ряде композиций Muscle Shoals, которые впоследствии стали классикой.

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