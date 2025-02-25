Музыкант Рикардо Кандзи умер в 76 лет от болезни, убившей Фриске и Заворотнюк

Умер музыкант Рикардо Кандзи. Ему было 76 лет. До дня рождения он не дожил всего несколько дней – праздник должен был состояться 1 марта. Об этом сообщает Concerto.

Отмечается, что Рикардо в последнее время был в тяжелом состоянии. В январе у него обнаружили опухоль головного мозга, которая с каждым днем прогрессировала. В итоге врачам не удалось спасти артиста, и он скончался.

К слову, от этого же диагноза столкнулись две российские знаменитости — певица Жанна Фриске и актриса Анастасия Заворотнюк. Благодаря экспериментальному лечению звезда «Моей прекрасной няни» смогла продлить жизнь на пять лет. Но окончательно избавиться от недуга у нее не вышло.

В некрологе сказано, что Кандзи был композитором, флейтистом, педагогом и мастером по изготовлению музыкальных инструментов. На протяжении двадцати лет Рикардо был профессором Королевской консерватории в Гааге.

Ранее умер актер из сериала «Во все тяжкие» Джон Лоулор.