Умер пытавшийся спасти Джона Кеннеди телохранитель Клинт Хилл. Об этом сообщает зарубежное издание CNN.

21 февраля ушел из жизни 93-летний агент Секретной службы США. Что стало причиной его смерти — не уточняется.

В некрологе сообщили, что карьера Хилла является идеалом государственной службы.

«Мы скорбим о потере уважаемого коллеги и дорогого друга, чей вклад в работу агентства и всей страны будет вечно помниться», — цитирует телеканал сотрудников Секретной службы США.

Клинт пытался спасти Кеннеди при покушении, перепрыгнув через сиденье лимузина. Умерший верил: если бы он быстрее добрался до машины, то смог бы защитить 35-го президента США.

«Хилл мучился воспоминаниями о том дне, рассказывая в немногочисленных интервью, которые он давал на протяжении многих лет, как он верил, что если бы быстрее добрался до машины, то мог бы спасти жизнь президента», — сообщает источник.

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