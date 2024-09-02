Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь

Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе в составе сборной СССР Александр Медведь. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской федерации борьбы.

«Нет слов, чтобы выразить печаль и боль утраты, покойся с миром, легенда. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Васильевича», — сказано в сообщении.

Чемпион скончался в возрасте 86 лет. Причины смерти спортсмена не раскрываются.

Александр Медведь трижды становился олимпийским чемпионом по вольной борьбе в 1964, 1968 и 1972 годах. Также борец является семикратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Девять раз он становился чемпионом СССР.

В 1972 году спортсмен нес флаг СССР на церемонии открытия Олимпийских игр в Мюнхене.

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