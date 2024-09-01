Умер в возрасте 73 лет народный артист России Алексей Кудинович

Умер народный артист России Алексей Кудинович. Ему было 73 года.

Официальная причина смерти актера не раскрывается. Данных о том, когда состоится церемония прощания, и где он будет похоронен, пока нет.

Как сообщается в Telegram-канале Малого театра, Кудинович ушел из жизни 1 сентября.

«Тяжелая утрата для Малого театра – 1 сентября не стало народного артиста России Алексея Кудиновича. Уникального, одного из тех одаренных от природы артистов, чьи даже второстепенные роли никогда не становились таковыми по уровню исполнения», - говорится в некрологе.

Алексей Кудинович запомнился зрителям по ролям Мерлюша в «Таинственном ящике», Ферапонта в «Трех сестрах», купца Восмибратова в «Лесе», Акима во «Власти тьмы» и многим другим. Кудинович прослужил в Малом театре более 50 лет исполнил около 70 ролей.

Алексей Кудинович окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и был приглашен в труппу Государственного академического Малого театра.

В 1970 годах начал кинокарьеру. Его фильмография насчитывает более 20 проектов, включая «Оптимистическую трагедию», «Короля Лир», «Привет с фронта» и другие.

Ранее умер популярный мексиканский актер и каскадер Хосе Мануэль Понселис, известный по сериалам «Улисс» и «Заклятье». Ему было 70 лет.