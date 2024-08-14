Ушел из жизни трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков

Скончался трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков, трехкратный чемпион мира. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Биатлонист умер на 77-м году жизни. Причина смерти спортсмена не раскрывается.

Александр Ушаков побеждал на трех чемпионатах мира (1970, 1974, 1977) в эстафетах. Вдобавок на его счету серебро ЧМ-1975 в эстафете и бронза ЧМ-1977 в спринте. В качестве запасного Ушаков входил в состав сборной СССР на трех Олимпийских играх (1972, 1976, 1980), являлся двукратным чемпионом СССР.

После ухода из спорта Ушаков занялся преподавательской деятельностью и тренировал женскую команду Санкт-Петербурга по биатлону.

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