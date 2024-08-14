Сценарист фильма «Однажды на Диком Западе» Донати умер на 92-м году жизни

Итальянский сценарист Серджо Донати, написавший сценарий к фильму «Однажды на Диком Западе», умер в возрасте 91 года. Об этом сообщается на сайте IMBD.

Донати родился в Лацио в 1933 году. Окончил юридический факультет в Риме, работал в рекламных компаниях. В кино пришел в 1952 году. Он начинал как писатель, и некоторые его книги были экранизированы. После начал писать сценарии к фильмам. К этому занятию его подтолкнул Серджио Леоне, с которым они в дальнейшем долгое время работали вместе. Также он сотрудничал с итальянским продюсером Дино де Лаурентисом.

Леоне и Донати работали вместе над культовыми фильмами «На несколько долларов больше», «Однажды на Диком Западе» и «За пригоршню динамита».

Причина смерти сценариста не уточняется.

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