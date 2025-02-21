Ушел из жизни создатель «Фрекен Юлии» Илкка Куусисто

Ушел из жизни финский композитор и органист Илкка Куусисто. Об этом пишет Yle.

Музыкант скончался накануне в возрасте 91 года. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Илкка Куусисто появился на свет в Хельсинки в 1933 году. Его отец был композитором, сестры — театральные и музыкальные педагоги, оба сына — музыканты.

Скончавшийся является автором ляда симфоний, балетов, а также внушительных опер, включая «Фрекен Юлию». В 1992-м он был удостоен звания профессора Академии имени Сибелиуса в Хельсинки.

С 1960 по 1963 год Куусисто работал помощником музыкального редактора на ТРК, с 1984 по 1992 год выступал генеральным директором Финской национальной оперы.

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