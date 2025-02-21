Умер актер из «Отчаянных домохозяек» и «Касла» Питер Джейсон

Умер актер из сериала «Отчаянные домохозяйки» Питер Джейсон. Мужчине было 80 лет. Об этом сообщает зарубежное издание Forbes.

Источник не раскрывает причину смерти знаменитости. Также нет информации о дате прощания и похорон.

Питер Джейсон родился 22 июля 1944 года. В его карьере были фильмы Джона Карпентера и Уолтера Хилла. Также он активно работал в рекламной области и сфере озвучания. Его голосом говорит сержант Дорнан в видеоигре Fallout 2.

Актер снимался в более чем 260 работах. Больше всего запомнился зрителям по ролям в «Отчаянных домохозяйках», «Касле», «Квантовом скачке», «Инопланетном апокалипсисе», «Чужих среди нас» и многих других.

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