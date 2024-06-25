Ушел из жизни советско-испанский актер из «Зеркала» Тарковского Анхель Гутьеррес

Скончался советский, испанский и российский актер Анхель Гутьеррес. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Испании.

«Ушел из жизни большой друг России - поистине легендарный деятель искусства, внесший огромный вклад в популяризацию русской литературы в Испании и укрепление российско-испанских культурных связей», - сказано в некрологе.

Причина смерти 91-летнего артиста неизвестна. Дата похорон пока также не раскрывается.

Напомним, Анхель Хорхе Гутьеррес Рамирес появился на свет 28 августа 1932 года. Окончил ГИТИС, где позднее преподавал, и высшие режиссерские курсы. Работал в Таганрогском театре в 1953-1956 годах и Московском цыганском театре «Ромэн» в 1958-1967-м.

Принял участие в съемках таких картин, как «Конец и начало», «Гранатовый браслет», «Места тут тихие», «Салют, Мария!», «Плохой хороший человек», «Зеркале» Андрея Тарковского.

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