Ушел из жизни советско-испанский актер из «Зеркала» Тарковского Анхель Гутьеррес
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Скончался советский, испанский и российский актер Анхель Гутьеррес. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Испании.
«Ушел из жизни большой друг России - поистине легендарный деятель искусства, внесший огромный вклад в популяризацию русской литературы в Испании и укрепление российско-испанских культурных связей», - сказано в некрологе.
Причина смерти 91-летнего артиста неизвестна. Дата похорон пока также не раскрывается.
Напомним, Анхель Хорхе Гутьеррес Рамирес появился на свет 28 августа 1932 года. Окончил ГИТИС, где позднее преподавал, и высшие режиссерские курсы. Работал в Таганрогском театре в 1953-1956 годах и Московском цыганском театре «Ромэн» в 1958-1967-м.
Принял участие в съемках таких картин, как «Конец и начало», «Гранатовый браслет», «Места тут тихие», «Салют, Мария!», «Плохой хороший человек», «Зеркале» Андрея Тарковского.
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