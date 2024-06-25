Боксер с российским гражданством Рой Джонс рассказал о самоубийстве сына

Сын боксера Роя Джонса покончил жизнь самоубийством. Об этом он рассказал в X (бывший Twitter — прим.).

«Мой сын Деандре покончил с собой в субботу. Я благодарен Богу, что он позволил мне прийти домой в пятницу и провести с ним и с семьей его последний вечер. Я знаю, что многие проходят сейчас через трудное время, но ничто не стоит того, чтобы забирать собственную жизнь. Бог дает и он должен забирать», - заявил Джонс.

Джонс попросил уважать право его семьи на приватность, чтобы они могли справиться с потерей. В конце сообщения боксер поблагодарил всех за любовь и поддержку. После самоубийства мледшего из детей - 32-летнего - Деандре у Джонса и его супруги Нэттлин остается двое сыновей.

В 2015 году Рой Джонс после встречи с президентом России Владимиром Путиным получил российское гражданство. Через три года он завершил карьеру: на его счету 66 побед, из них 47 - нокаутом, при десяти поражениях.

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