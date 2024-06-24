Умер ставший всемирно известным танцором грузчик Янош Квиттнер

Умер всемирно известный танцор Янош Квиттнер. Одному из самых значительных деятелей венгерского народного танцевального движения в Словакии было 82 года.

Причина его смерти не раскрывается, однако известно, что танцор ушел из жизни 21 июня. Будучи учеником средней школы, Янош Квиттнер ходил на танцевальные репетиции в ансамбль народной песни в Братиславе, а затем в Соморье. В 1960-х годах окончил заочные курсы хореографов-любителей и руководителей ансамблей, после чего поступил в труппу Венгерского государственного фольклорного ансамбля.

В 1983 году эмигрировал в Австралию вместе с семьей и основал ансамбль народного танца New Woven, а также вынужден был работать грузчиком на заводе. Позже смог устроиться преподавателем в танцевальных школах, а также стал руководителем Театра персонажей и народного танца QUJ в Мельбурне.

В Австралии Квиттнер популяризировал венгерские, хорватские, словацкие танцы, а также занимался танцевальной группой аборигенов. Поставил австралийскую версию «Короля Иштвана», сообщает портал Ujszo.com.

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