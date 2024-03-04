Ушел из жизни экс-министр госбезопасности Грузии Джемал Гахокидзе

Умер бывший министр государственной безопасности Грузии Джемал Гахокидзе. Об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Гахокидзе скончался в возрасте 73 лет. Причина смерти экс-министра госбезопасности Грузии не раскрывается.

Напомним, Джемал Гахокидзе появился на свет осенью 1950 года в Тбилиси. В период с 1973-го по 1997-й годы работал на разных должностях в МВД Грузии. Пост министра госбезопасности Гахокидзе занял в июне 1997 года и проработал на этой должности год. Затем его сменил Вахтанг Кутателадзе.

После этого Гахокидзе стал заместителем секретаря Совбеза Грузии, где оставался до 2004 года. В последние годы он работал педагогом.

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста Карелии Георгия Николаева.

Также мы писали, что актер из Африки Мистер Ибу скончался в возрасте 62 лет.