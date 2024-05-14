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Опубликовано 14 мая 2024, 15:27
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Ушел из жизни советский режиссер Равшан Откиров, снявший «Нулевой вариант»

В возрасте 77 лет умер режиссер Равшан Откиров, снявший «Нулевой вариант».
Ушел из жизни советский режиссер Равшан Откиров, снявший «Нулевой вариант»

© Freepik

Умер советский, узбекский и российский режиссер и сценарист Равшан Откиров. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру».

Кинематографист скончался 9 мая в возрасте 77 лет. Причина смерти Откирова не раскрывается.

За свою карьеру Равшан Откиров такие картины, как «Нулевой вариант», «Берлинский экспресс». Также режиссер работал над документальной лентой о жизни заслуженного деятеля искусств России и Чечено-Ингушетии Илеса Татаева. Работа получила название «Странник».

Ранее сообщалось, что актер из «Приключений Гекльберри Финна» Сэмм-Арт Уильямс скончался на 79-м году жизни.

Также мы писали, что в возрасте 85 лет умер актер и каскадер Владимир Жариков. Отмечается, что в последнее время мужчина тяжело болел и терял зрение.