Ушел из жизни каскадер из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» Владимир Жариков

Скончался актер и каскадер Владимир Жариков. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

85-летнего артиста не стало 10 мая, однако информация об этом появилась только сейчас. Причина смерти не раскрывается. Как отмечают представители Союза кинематографистов, в последнее время каскадер тяжело болел и терял зрение.

Напомним, Владимир Жариков окончил Одесский государственный университет в 1969 году. В 1974-м режиссер Юрий Черный пригласил Жарикова в качестве каскадера в картину «Порт». Он исполнил сцену с дракой в ресторане.

За свою карьеру артист принял участие в более чем 80 кинопроектах. Среди кинолент с его участием – «Д’Артаньян и три мушкетера», «Пираты ХХ века», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят» и другие.

Жариков также преподавал в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров «Мастер».

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