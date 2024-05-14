Умер актер, сыгравший афроамериканца в «Приключениях Гекльберри Финна»

Американский актер кино и сериалов, сценарист и продюсер, режиссер и драматург Сэмм-Арт Уильямс умер в возрасте 78 лет. Он запомнился зрителям по роли афроамериканца Джима в «Приключениях Гекльберри Финна».

О смерти артиста рассказала The Hollywood Reporter двоюродная сестра Уильямса Кэрол Браун. Он «мирно скончался» 13 мая в Северной Каролине.

Сэмюэль Артур Уильямс родился в 1946 году. Мать будущего артиста работала преподавателем драмы и английского языка: она привила сыну любовь к Эдгару По. Произведение «Ворон» в дальнейшем окажет ключевое влияние на становление драматурга.

Поступив в университет, Сэмуэль начал изучать психологию и политологию. Он собирался стать юристом, но все сложилось иначе.

В 1973 году Уильямс начал играть в театре. А с 1977 года — играть в кино. Он сыграл в картинах «Барон», «Бритва», «Ночь жонглера», «Полиция Майами: Отдел нравов», а также афроамериканца Джима в «Приключениях Гекльберри Финна» 1985 года.

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