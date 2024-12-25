Ушел из жизни советский писатель и актер Теодорас Четраускас

Скончался советский литовский писатель, переводчик и актер Теодорас Четраускас. Об этом пишет LRT.

Литератор ушел из жизни в возрасте 80 лет. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Теодорас Четраускас появился в свет в 1944 году в деревне Чиобишкис, Литовская ССР. В 1969 году окончил факультет немецкого языка и литературы Вильнюсского университета.

Им переведено свыше восьмидесяти книг, в том числе - Гюнтера Грасса, Франца Кафка и Альфреда Деблин. Он также являлся автором ряда детских и взрослых книг. Кроме того, Четраускас снялся в военной драме 1980 года «Факт».

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