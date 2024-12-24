Скончалась актриса из «Зачарованных» и «Волшебной шапочки» Шафоат Рахматуллаева

Скончалась советская узбекская актриса театра и кино Шафоат Рахматуллаева. Об этом сообщает пресс-служба минкульта Узбекистана.

«Шафоат Рахматуллаева навсегда останется в наших сердцах как преданный и искренний человек, посвятивший себя развитию театрального и киноискусства», - сказано в сообщении ведомства.

Артистка ушла из жизни в возрасте 83 лет. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

Рахматуллаева была актрисой Кокандского городского театра музыкальной драмы имени Хамзы, солисткой Сырдарьинского областного музыкально-драматического театра имени Ходжаева.

Усопшая играла в кино с первой половины 1990-х: «Скорпион из алтаря», «Под мечтой», «Источник», «Зачарованные», «Волшебная шапочка», другие картины.

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