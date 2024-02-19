Ушел из жизни советский певец Давлатманд Холов

Скончался советский певец, композитор и инструменталист Давлатманд Холов. Информацией о смерти музыканта поделилось министерство культуры Таджикистана.

Уточняется, что артист умер в госпитале, где проходил лечение от онкологии. Похороны пройдут сегодня в Душанбе. Соболезнования семье 73-летнего Холова выразил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Напомним, Давлатманд Холов являлся выпускником Таджикского государственного института искусств имени Турсунзодаа. В молодости работал в отделе культуры города Куляба, а также в Кулябском музыкально-драматическом театре. Музыкант преподавал в консерватории и на протяжении 20 лет был руководителем Государственного ансамбля «Фалак».

В 1988 году Холов удостоился звания народного артиста Таджикской ССР, а в 2018-м стал народным артистом Узбекистана.

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