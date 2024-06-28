Ушел из жизни советский киноинженер Ахполат Цаллагов

Скончался советский киноинженер и организатор кинопроизводства Ахполат Цаллагов. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

Кинематографист умер 23 июня в возрасте 97 лет. Причина смерти Цаллагова не раскрывается.

Цаллагов родился в северо-осетинском селении Унал. Учился на кинооператора в Киевском институте киноинженеров. В 1972 году он возглавил Северо-Кавказскую студию кинохроники. Цаллагов признан отличником отечественной кинематографии. При жизни его награждали почетными грамотами Госкино СССР, Президиума Верховного Совета РСФСР и Орденом «Знак почета».

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