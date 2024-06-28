Киргизский мультипликатор Сагынбек Ишенов скончался на 91-м году жизни

Советский и киргизский режиссер-мультипликатор Сагынбек Ишенов скончался 27 июня в возрасте 90 лет, сообщили в Кабинете министров Кыргызской республики.

Сагынбек Ишенов родился 5 апреля 1934 года в селе Дон-Арык Чуйской области. В Москве в 1961 году он получил высшее образование, а после выпуска начал творить на киностудии «Кыргызфильм». В 1976 году Ишенова назначили руководителем «Кыргызмультфильма» при киностудии «Кыргызфильм».

На протяжении своего творческого пути Ишенов создал более 700 произведений искусства, в частности, приложил руку к созданию фильмов «Горная река», «Великий эпос», «Улица космонавтов» и «Небо нашего детства».

В качестве режиссера-постановщика Ишенов создал такие мультфильмы, как «Олокон», «Старик Меке и черный великан», «Два зайченка», «Портрет» и «Толубай – знаток скакунов». Также художник занимался детской литературой, оформив обложки многих книг, изданных во времена СССР.

«Светлая память о Сагынбеке Ишенове навсегда останется в сердцах нашего народа, творческой интеллигенции и родных. Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Сагынбека Ишенова и разделяем боль утраты», - сказано в сообщении правительства.

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