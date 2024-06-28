Варил гречку и получил серьезные ожоги: в Москве умер зоолог Василий Малыгин

В Москве скончался зоолог, доцент кафедры Зоологии позвоночных Биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Василий Малыгин. Ему было 77 лет.

Причиной смерти стали ожоги, полученные во время приготовления пищи 18 мая. Ученый готовил гречку и слишком близко стоял у плиты. Его синтетическая футболка внезапно вспыхнула. Василий Малыгин самостоятельно смог сбить пламя, но при этом получил серьезные ожоги рук, шеи, грудной клетки и спины.

В итоге ученого-зоолога госпитализировали с повреждениями 12% тела. Долгое время он находился в реанимации, ему провели несколько операций, однако организм пожилого человека не справился.

Как пишет mk.ru, за неделю до смерти состояние Малыгина резку ухудшилось, врачи не смогли стабилизировать его.

О том, где состоятся похороны ученого, информации нет.

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