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Опубликовано 20 марта 2024, 11:34
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Ушел из жизни советский и российский артист Николай Иванов

В возрасте 75 лет умер советский и российский артист Николай Иванов.
Ушел из жизни советский и российский артист Николай Иванов

© Freepik

Скончался советский и российский артист Николай Иванов. Об этом сообщает пресс-служба Чувашского государственного театра оперы и балета.

Иванов умер в возрасте 75 лет. Причина смерти артиста не раскрывается. Похороны состоялись 16 марта.

Николай Иванов является выпускником Чебоксарского музыкального училища имени Павлова. В 1968 году начал работать в хоре Чувашского государственного театра оперы и балета. На сцене театра Иванов прослужил до 2021 года.

Иванов был удостоен звания заслуженного работника культуры Чувашии.

Ранее стало известно о смерти после тяжелой болезни 72-летнего алтайского художника Александра Емельянова.

Также мы писали, что ушел из жизни журналист и спортивный комментатор Василий Уткин. Причиной смерти 52-летнего журналиста стала тромбоэмболия легочной артерии.