Ушел из жизни советский и российский артист Николай Иванов

Скончался советский и российский артист Николай Иванов. Об этом сообщает пресс-служба Чувашского государственного театра оперы и балета.

Иванов умер в возрасте 75 лет. Причина смерти артиста не раскрывается. Похороны состоялись 16 марта.

Николай Иванов является выпускником Чебоксарского музыкального училища имени Павлова. В 1968 году начал работать в хоре Чувашского государственного театра оперы и балета. На сцене театра Иванов прослужил до 2021 года.

Иванов был удостоен звания заслуженного работника культуры Чувашии.

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