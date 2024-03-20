Умер известный алтайский художник Емельянов

После тяжелой болезни умер 72-летний алтайский художник Александр Емельянов. Прощание с ним состоится 21 марта с 13:30 до 15:00 в ритуальном зале по адресу: ул. Аносова, 8. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на Минкультуры края.

Александр Евгеньевич, которому было 72 года, был заслуженным художником России. Он окончил Новоалтайское художественное училище и с 1993 года был членом Союза художников России. Основные темы его творчества включали Великую Отечественную войну, исторические портреты, образы детей и женщин. На выставке «Сибирь – XIII» в 2023 году одним из самых популярных произведений художника стала картина «Прощание славянки».

Произведения Александра Емельянова находятся в фондах художественного музея края, мемориального музея-заповедника Шукшина, а также в частных галереях по всей России и в частных коллекциях в Финляндии, Голландии и Германии.

Ранее мы писали о том, что умер 52-летний журналист и комментатор Василий Уткин. Предварительной причиной смерти называют тромбоэмболию легочной артерии. Днем 19 марта Уткин был срочно доставлен на скорой помощи в кардиологическое отделение и подключен к ИВЛ. Врачи начали реанимационные действия, но они не дали результата. У журналиста оторвался тромб.