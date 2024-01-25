Ушел из жизни советский актер Вяйно Уйбо

Скончался советский и эстонский актер Вяйно Уйбо. Об этом сообщает эстонское издание Saarte Hääl.

По данным источника, 81-летний артист ушел из жизни 24 января. Причина смерти в настоящий момент неизвестна.

Напомним, кинодебют Вайно Уйбо состоялся в 1970 году – актер появился в историко-революционном фильме «Берег ветров». Он также снимался в таких картинах, как «Маленький реквием для губной гармошки», «Время жить, время любить», «Маршал революции».

Помимо этого, Уйбо в период с 1993-го по 1998 год являлся мэром города Элва. После этого артист несколько лет возглавлял Курессаареский городской театр.

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