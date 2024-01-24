Умер актер из советских детских фильмов 1960-х годов Азер Курбанов

Умер актер Азер Курбанов, сыгравший главную роль в знаменитой сказке «Волшебный халат», экранизированной в 1964 году. Ему было 69 лет.

О смерти артиста сообщил сценарист Юсиф Шейхов. По его словам, которые приводит портал radio1, Курбанов продолжительное время серьезно болел.

О дате прощания и месте похорон в настоящее время информации нет.

Последние 30 лет актер проживал в американском штате Нью-Джерси. Он давно оставил кинокарьеру и руководил фирмой по перевозке людей с ограниченными возможностями.

Курбанов родился в Азербайджане, где окончил вокальное отделение государственной консерватории. На экране впервые появился еще в 1957 году в роли Тахира в драме «Двое из одного квартала». В 1965 году сыграл принца Джафара в комедии «Иностранка».

В 1967 году на экраны вышла последняя картина с юным актером – «У моря, где мы играли». Больше Курбанов не снимался.

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