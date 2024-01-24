Союз кинематографистов России сообщил о смерти режиссера Юрия Сальникова

Союз кинематографистов России сообщил о смерти режиссера документального кино Юрия Сальникова. Он ушел из жизни в 88 лет. Причина смерти драматурга не уточняется. О дате прощания и месте похорон в настоящее время информации нет.

Юрий Сальников получил признание после выхода на экраны документальных работ «Вспоминая Юрия Гагарина» и «Ланевский. Последний полет». Кроме того, он написал сценарий к мини-сериалу «Люди, сделавшие Землю круглой».

За свою карьеру режиссер принял участие в создании более 100 документальных фильмов и телепередач. Он специализировался на Севере, истории авиации, трансполярных перелетах и космонавтике.

Юрий Сальников долгие годы работал в творческом объединении «Экран» Центрального телевидения. Кроме того, он возглавлял редакцию пропаганды в кино-видеостудиях «Совинфильм», «Юность» и «ДИК».

Более 25 лет жизни режиссер отдал работе во ВГИКе, где вместе с Виктором Лисаковичем и Алексеем Гелейном выпустил пять мастерских режиссеров документального кино.

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