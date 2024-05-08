Умерла певица и участница Фестиваля молодежи в Москве Кристиан Стефански

В бельгийском городе Льеже умерла певица польского происхождения Кристиан Стефански. Ей было 75 лет.

Причина смерти артистки не раскрывается. Она скончалась 6 мая, однако известно об этом стало только сейчас.

Кристиан Стефански принимала участие в XII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1980-х годах.

Ее карьера началась на десять лет раньше в составе малоизвестной группы. В 1975 году певица решила выступать сольно и записала альбом под названием Christiane Stefanski, состоящий из кавер-версий французских артистов. В 1987 году она основала группу Lush Life, сообщает «Российская газета».

Ранее в Барнауле скончался поэт и композитор Александр Костицин, известный жителям Сибири по организации фестиваля «Братчина» на Алтае. Ему было 57 лет.