Ушел из жизни сооснователь шотландской рок-группы Stealers Wheel Джо Иган

Скончался сооснователь шотландской группы Stealers Wheel Джо Иган. Об этом сообщает Syracuse.

77-летний музыкант умер 6 июля. Причины и обстоятельства смерти артиста не приводятся.

«Очень печальная новость о том, что вторая половина Stealers Wheel, Джо Иган, мирно скончался вчера днем в окружении самых близких и родных. Я всегда буду помнить его как милого и нежного человека. Пусть он покоится с миром», — написала в своем микроблоге дочь другого основателя Stealers Wheel Джерри Рафферти, Марта.

Джо Иган являлся певцом и автором композиций, а также играл на клавишах и гитаре. Композиция «Stuck in the Middle With You» с вокалом Рафферти и Игана в 1973 году заняла 8-е место в британском чарте синглов и попала в топ-10 в Billboard Hot 100 в США. Песню также можно было услышать в фильме Квентина Тарантино «Бешеные псы» и других картинах и телешоу.

Stealers Wheel распались в 1975 году, а Иган и Рафети решили заняться сольными карьерами.

