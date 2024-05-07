Ушел из жизни сочинивший музыку к премии «Оскар» композитор Билл Холман

Скончался американский джазовый музыкант, композитор и автор песен Уиллис Леонард Холман, известный как Билл Холман. Об этом пишет издание Marlbank.

Причина и обстоятельства смерти артиста не раскрываются. 21 мая он мог бы отпраздновать свое 97-летие.

Напомним, Билл Холман появился на свет в Калифорнии, сотрудничал с десятками звезд, имеет множество наград, в том числе три премии «Грэмми». Его работы звучали в различных фильмах и сериалах, а также на премии «Оскар».

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