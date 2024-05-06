Умер бывший участник группы «Крематорий»: ушел в светлый праздник Пасхи

В Воронеже умер бывший скрипач группы «Крематорий» Вячеслав Бухаров. Об этом стало известно 6 мая. Информация о случившемся появилась на странице музыкального коллектива в соцсети «ВКонтакте».

Оказалось, что у музыканта был рак лимфы. Бухаров ушел из жизни в 62 года. Это случилось недавно, 5 мая.

«Слава ушел в светлый праздник Пасхи и, согласно народному поверью, непременно попадет в Рай», – говорится в сообщении на странице группы.

Коллеги выразили слова благодарности людям, которые помогали «продлить дни» артиста. Группа хочет устроить концерт в Воронеже, который посвятит скрипачу.

Напомним, что Вячеслав Бухаров родился в этом городе 1 июня 1961 года. После окончания Воронежского государственного института искусств он переехал в Москву, где устроился в «Сатирикон». Кроме того, он снимался в фильме «Тацу» и был участником рок-группы «Крематорий».

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