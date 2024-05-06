Умер ведущий шоу «Апострофы» Бернар Пиво, бравший интервью у Солженицына

Во Франции умер журналист, создатель и ведущий популярного литературного шоу «Апострофы» Бернар Пиво. В начале XXI века он брал интервью у писателя Александр Солженицына.

О смерти журналиста сообщила его дочь Сесиль. Подробности приводит канал BFMTV.

Пиво скончался в возрасте 89 лет. Это произошло в пригороде Парижа. Причины смерти не уточняются.

В материале говорится, что Пиво на протяжении 15 лет вел шоу «Апострофы». Он принимал таких писателей, как Владимир Набоков, Милан Кундера, Александр Солженицын.

Пиво был носителем эталонного французского языка. Выпустил книгу диктантов. Известно, что в 1990 году в передаче «Апострофы» прошли теледебаты будущего президента России Бориса Ельцина с писателем Александром Зиновьевым.

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