Умерла еще одна звезда сериала «Коломбо» Дженис Пейдж

Умерла актриса из сериала «Коломбо» Дженис Пейдж. Женщины не стало в возрасте 101 года, и вплоть до 90 лет она активно выступала. Об этом сообщает зарубежный портал АР.

Дженис называют настоящей звездой Голливуда, а в особенности бродвейских мюзиклов и комедий. Отмечается, что артистка скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе.

«Пейдж умерла в воскресенье, 2 июня, естественной смертью», – рассказал в разговоре с журналистами друг знаменитости Стюарт Ламперт.

Пейдж запомнилась зрителям благодаря участию в сериале «Коломбо». Также она была известной танцовщицей, которая выступала с хореографом Фредом Астером, появлялась на сцене вместе с комиком Бобом Хоупом. Кроме этого, она снялась в Бродвее вместе с Джеки Купером в детективной комедии «Осталось увидеть», а с Джоном Райттом сыграла в популярном мюзикле «Пижамная игра».

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