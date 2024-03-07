Ушел из жизни снявший «Тихий Дон» кинооператор Михаил Суслов

Скончался советский кинооператор, режиссер и продюсер Михаил Суслов. Об этом сообщает канал «Культура».

Кинематографист умер 5 марта в возрасте 84 лет. Причина кончины не раскрывается.

Напомним, Михаил Петрович Суслов появился на свет 23 марта 1939 года. После окончания операторского факультета ВГИКа в 1962-м работал на московском телевидении, снимая, в частности, концерты Иосифа Кобзона, Майи Кристалинской и Муслима Магомаева. Затем некоторое время работал в «Мосфильме».

В 1976 году кинематографист переехал в США, где работал над такими кинолентами, как «Восход "Черной луны», «Чемпион», «Укради небо», «Часть Эдема».

С конца 1990-х Суслов возобновил работу в России. Так, он снимал «Долгое прощание», «Неудачу Пуаро», «Тихий Дон», «Ликвидацию» и другие кинопроекты.

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