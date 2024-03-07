Умер артист театра Николай Чемезов

На 79-м году жизни умер артист Забайкальского краевого драматического театра Николай Чемезов. Информация об этом появилась в соцсетях учреждения 7 марта.

Отмечается, что знаменитость проработал в театре более 20 лет. Чемезов родился в Свердловской области и сменил несколько театров, прежде чем переехал в Читу. В Забайкалье с 1984 года артист ярко сыграл около 50 спектаклей, среди которых: «Ромео и Джульетта», «Сирано де Бержерак», «Любовь шаманки».

«К сожалению, так распорядилась судьба, что он достаточно рано ушел с театральных подмостков читинского театра», – пишут коллеги.

Они отмечают, что работы и имя артиста останутся не только в архивах театра, но в памяти коллег, а также зрителей.

Ранее мы писали о том, что на 89-м году жизни умер известный оперный певец, педагог и выдающийся музыкальный деятель Александр Сибирцев. С 1993 по 2001 годы Сибирцев возглавлял Самарский академический театр оперы и балета, занимая пост директора.

Также была раскрыта причина смерти театрального актера Ильи Устюжанинова. 40-летний артист, который служил в последнее время в театре «Камерная сцена» в подмосковной Лобне, девять лет боролся с раком.